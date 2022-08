Torenhoge gasprijs jaagt Twentenaren naar houtkachels, ondanks de fijnstofkritiek: ‘Ze vliegen de winkels uit’

Nieuwe muurschil­de­ring bij stadhuis Almelo al na enkele uren beklad

ALMELO - De omstreden muurschildering voor het stadhuis in Almelo is na enkele uren beklad. Op de graffitiwand, waarop dinsdagochtend de tekst ‘Waterstad’ werd geverfd, staat nu ook twee keer de tekst ‘All 4 one, 1 team 1 taak’. Wie de zwarte letters op de wand heeft gezet is vooralsnog onbekend, en ook de betekenis ervan is onduidelijk.

2 augustus