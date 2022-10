Twente Milieu-directeur hoopvol gestemd over haalbaarheid afvaldoel: ‘Die 50 kilo gaan we halen, want afval scheiden is geen rocketscience’

De boodschap van hoop van Vinke wijkt nogal af van die van een van zijn voorgangers, toenmalig interim-directeur Theo Lemmen. Die gooide in 2015 de knuppel in het hoenderhok, toen hij zei dat ‘op weg naar een afvalloos Twente tot nu toe bedroevend weinig is bereikt’. De doelstelling om in 2030 nog maar 50 kilo restafval per inwoner te produceren, zou niet worden gehaald, was zijn verwachting. „Het is een hoop geblaat, weinig wol. De Regio Twente is een papieren tijger”, sprak Lemmen destijds.

Huidig Twente Milieudirecteur Vinke zit daar zeven jaar later dus fundamenteel anders in. „Die 50 kilo gaan we halen”, zegt hij. „Sowieso is het momentum rond circulariteit en leefbaarheid heel anders dan jaren geleden. Het is veel meer ‘done’ om je in te zetten voor een betere wereld, dan zeven jaar geleden. Daar is een deel van mijn optimisme op gebaseerd. Het tweede is dat we in Twente alle systemen goed functionerend op hun plek hebben, om die maximaal 50 kilo per persoon te halen.”