Twenterand en Hellendoorn maken serieus werk om zorgen langs kanaal in kaart te brengen: Dit willen ze allemaal weten

Dit wil I&O van inwoners weten

Daarom gaat I&O nu rond met een lijst met 41 vragen. Zo wil het bureau weten wat voor schades inwoners hebben, hoe de afhandeling is verlopen, of de schaderegeling in balans is met het bedrag dat een contra-expert vaststelde en of er veiligheidsmaatregelen als stuts en stempels zijn geplaatst in woningen. Tegelijk wordt in kaart gebracht hoe de schades er exact uitzien. Hebben inwoners water in de kelder, schimmels in huis, scheuren in woningen of verzakkingen?