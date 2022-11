Twenterand niet blij met Almelo rond enorme mestvergister nabij grens: ‘Geen overleg geweest’

Almelo juicht de komst van de mestvergister, een initiatief van Agro-Energy Almelo, toe. Daarbij gaat het om een mestvergister die tussen de 35 en 45 miljoen euro gaat kosten en groter is dan het exemplaar van Twence in Zenderen. De mestvergister komt naast kanaal Almelo - De Haandrik, grenzend aan de N36, en schurkt tegen de gemeentegrens met Twenterand aan. Maar die laatste gemeente is duidelijk verrast door de plannen.

Daarvan geeft het college van B en W blijk na vragen van Gemeentebelangen Twenterand. Op de vraag wat de gemeente van de ontwikkeling vindt: ‘Als aangrenzende gemeente zouden wij graag in een eerder stadium geinformeerd en betrokken willen worden.’ Twenterand is niet betrokken in de plannen. Overleg en afstemming is er momenteel ook niet. De gemeente laat weten dat dit ‘een verbeterpunt’ is.