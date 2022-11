Twentse Bianca Weernink (48) en Fardau Blom (41) maakten een carrièreswitch en werden uitvaartzorgster: de baan van hun leven

ALMELO/OLDENZAAL - Ze waren naaste collega’s bij de Rabobank en filosofeerden over een baan in de uitvaartbranche. Aldus geschiedde. De tijd bracht Bianca Weernink (48) en Fardau Blom (41) jaren later samen bij In Pace DELA Uitvaartverzorging in Oldenzaal. De baan van hun leven.