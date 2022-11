Van chipmachine tot boei, Herikon houdt de Almelose maakindustrie draaiende (en boeiend voor kinderen)

Het bedrijf zit schuin achter Urenco en stuurt zijn plastic producten de hele wereld over. De onderdelen zitten zowel in hightech chipmachines, als in apparaten in de voedingsmiddelenindustrie. Maar een spoilertje voor een Duitse sportwagen kunnen ze ook maken. U vraagt, wij draaien. Nou ja, draaien is het verkeerde woord. Ze gieten.

Directeur Dennis Glaasker legt aan de schoolklas van de Stapvoorde uit Almelo uit hoe het werkt. Het is de Week van de Techniek en veel scholen gaan met de groepen 7 en 8 bij bedrijven kijken. Om te zien dat techniek niet vies is en niet zwaar, maar uitdagend, creatief en schoon. Zeker bij Herikon, dat uitsluitend met kunststoffen werkt.

Appelmoes

Maar wat dòen ze daar nu eigenlijk, wil een van de leerlingen weten. Glaasker staat in een hal vol met grote vaten. Blauwe, groene, rode. „Daar zit een soort heldere appelmoes in. Als we het warm maken en bij elkaar gieten wordt het langzaam hard. We gieten het in vormpjes en zo krijgen we onze producten.”

Even later mogen de leerlingen het zelf proberen. Ze gieten de gemengde vloeistof in kant en klare vormpjes, de matrijzen. Een kwartier later kunnen ze de deurstopper of sleutelhanger eruit peuteren.

Dit is wat Herikon doet. „We maken vooral producten die slijtvast en/of dempend moeten zijn. Ze zitten in kleppen in zandzuigers bijvoorbeeld. Het zijn slijtageonderdelen. In ontelbare machines zitten ergens onderdelen die hier zijn gemaakt.”

Plastic

Al die producten zijn van plastic. Bij Herikon verwerken ze twee soorten. De ene is het slijtvaste en elastische polyurethaan, dat ter plekke wordt aangemaakt in allerlei variaties. Het spul kun je als een soort dunne vla in vormen gieten. Die vormpjes, of matrijzen, maken ze ook zelf.

Daarnaast wordt gewerkt met de meer technische soorten kunststof. Dat zijn kunststoffen waar veel mensen nog nooit van gehoord hebben. Zoals PEEK of POM-C. Herikon maakt er onderdelen van die in de machinebouw worden verwerkt. Bijvoorbeeld in sommige chipmachines. Die kunststof maken ze niet zelf, maar ze bewerken het wel.

Kortom, een slijtvast onderdeel nodig van plastic? Bel Herikon. Glaasker noemt het bedrijf een ‘one-stop-shop’. Ze ontwerpen, maken de mallen, gieten de onderdelen, bewerken ze na. Klaar. Het grootste onderdeel weegt 500 kilo. Dat is een boei voor Rijkswaterstaat. Ze maken trouwens alle kunststof boeien voor Rijkwaterstaat. De meeste onderdelen die ze maken zijn echter vele malen kleiner.

Printen met licht

Dan heeft Glaasker nog iets nieuws te melden. Iets bijzonders. Een 3D-printer voor matrijzen. Zelf ontwikkeld met een toeleverancier. Eentje die werkt met uv-licht. Het is de enige in Nederland en misschien wel in de wereld. Glaasker laat hem trots zien: „Het probleem was dat je in ons productieproces heel goed de temperatuur moet beheersen. Dat hebben we nu onder de knie. Je kunt zo heel snel een matrijs printen en producten in kleine series maken.”

Veel van de spullen die Herikon maakt, gaan naar grote fabrikanten over de hele wereld. Zware machinebouw, offshore, baggerindustrie, windmolenparken. Die bedrijven houden er doorgaans niet van dat hun naam wordt genoemd, dus bedrijfsnamen zul je van Glaasker niet horen. Reclame hoeft hij trouwens ook niet te maken, want de orderportefeuille zit ramvol. De veertig medewerkers zitten bepaald niet om werk verlegen. Toch vindt Glaasker het belangrijk dat kinderen bij hem komen kijken. „Het is belangrijk om nieuwe mensen binnen te halen. Het idee van de techniek sluit vaak niet aan op de werkelijkheid. Mensen denken aan vies en zwaar. Maar dit is ook techniek. Uitdagend, creatief en schoon. Het is belangrijk dat te laten zien.”

De leerlingen van basisschool Stapvoorde die een rondleiding kregen door Herikon zagen een gezellig en gemoedelijk pratende directeur. En dat is niet toevallig. „We zijn een bedrijf met weinig hiërarchie”, zegt Glaasker. „Hier werken creatieve mensen die van afwisseling houden. We geven de mensen veel vrijheid, maar daar hoort dan wel verantwoordelijkheid bij. Daarnaast proberen we een toegankelijk bedrijf te zijn. Een leuk bedrijf om zaken mee te doen. Dat wordt vaak vergeten, maar het helpt enorm als je prettig met anderen kunt samenwerken.”