Veel nieuwe werken tijdens Ateliermiddag in Almelo

Kamerleden naar Albergen om asielzoe­kers­ho­tel, Omtzigt wil ophelde­ring van kabinet

ALBERGEN - Kamerleden Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) en Joost Eerdmans (JA21) zijn donderdagavond in Albergen voor gesprekken met bewoners en bestuurders over de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp. Omtzigt vraagt bovendien in een reeks Kamervragen om opheldering van het kabinet over de kwestie.

18 augustus