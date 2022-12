Vijftienhonderd vogeltjes uit heel Overijssel tjirpen drie dagen in de sporthal van Bornerbroek

ALMELO - Het was zo druk bij de opening van de vogelshow in Bornerbroek, dat er zelfs bezoekers voor de deur van de sporthal stonden te wachten. Vijftienhonderd vogels, in tientallen kleuren en uitdossingen zijn er te zien. Uit Steenwijk tot Glanerbrug. Overal kwamen ze vandaan.

De vogelshow in de sporthal bij het Brookshoes in Bornerbroek is een districts-tentoonstelling. Waartoe heel Overijssel behoort. Dat verklaart ook de drukte. Er doen zo’n vijftig afdelingen aan mee. Na twee coronajaren kunnen vogelliefhebbers eindelijk weer eens hun vogels laten zien. Niet alleen op tweede kerstdag, maar ook op dinsdag en woensdag zijn ze nog te zien.

De Goudvink

De tentoonstelling is georganiseerd door de Almelose vogelvereniging De Goudvink. Een club met zo’n 113 leden. Voor een vogelvereniging een respectabel aantal. Het zijn er wel eens meer geweest, maar voorzitter Albert Zomer wil niet klagen. Hij heeft redelijk wat leden bij elkaar gekregen voor deze vogelshow. En zelf doet hij natuurlijk ook mee. Met tientallen vogels, van alles wat.

Zomer is niet alleen voorzitter van de Almelose club, hij zit ook in het bestuur van de landelijke vereniging, de Nederlandse bond van vogelliefhebbers. Hij is bovendien vice-president van de wereldorganisatie. Dat is de reden dat hij nogal eens de wereld over vliegt om in verre landen evenementen te bezoeken. „Vogels houden doen ze overal in de wereld, weet Zomer. „Het is een hobby waar heel veel mensen plezier aan beleven.”

Duur? Dat valt mee

Is het een dure hobby? „Dat valt wel mee”, zegt Zomer. „Het kost vooral tijd. Voor vier tientjes heb je een koppeltje kanaries en voor de helft een paartje zebravinken. En dan moet je nog voer hebben.” Dat valt dus nog wel mee. Maar zijn advies is om wel de goede volgorde aan te houden. „Eerst zorgen voor een hok, dan pas de vogels kopen. Want de grootte van de volière bepaalt, hoeveel vogels je kunt houden. En denk ook na over het soort vogels. Als je in een drukke buurt woont, is het misschien niet zo handig om valkparkieten te nemen. Die kunnen aardig wat lawaai produceren. Dat vindt niet iedereen prettig. En als je dan vogels koop, zorg er dan wel goed voor. Word lid een vereniging, dan heb je veel kennis en ervaring waar je een beroep op kunt doen.”

Vijftig jaar

Voor De Goudvink komt de tentoonstelling eigenlijk net een jaar te laten. Vorig jaar bestond de vereniging namelijk vijftig jaar. Door corona kon de viering niet doorgaan. Deze tentoonstelling geeft dus toch nog wat extra glans aan de ruim halve eeuw die de club bestaat. Vorig jaar gaf De Goudvink een cadeautje aan zichzelf door de aankoop van het gebouw van de duivenvereniging aan de Seringenstraat. De extra ruimte geeft de club een boost voor wat betreft de activiteiten.

Al blijft het, zo haalt Zomer aan, lastig om mensen te vinden die bestuurswerk willen doen. ”Mensen willen tegenwoordig geen verantwoordelijkheid meer. Waarbij komt dat de hoeveelheid regels waar je als vereniging aan moet voldoen almaar toeneemt. Dat maakt het verenigingsleven eigenlijk kapot.”

Volledig scherm Kanaries. Deze zijn geel, maar er zijn ook andere kleuren. © Lenneke Lingmont

Besmetten

Desondanks hoopt hij met de kleurrijke vogelshow weer wat mensen enthousiast te maken. En ook, zoals hij dat noemt, ‘jeugd te besmetten’. Zomer, oud politieman en veteraan, is al vanaf zijn zeventiende met vogels bezig en weet hoe het in de praktijk gaat: „Jongeren vinden het een tijdje leuk. Dan gaan ze weer andere dingen doen. Toch zie je vaak dat als ze later eenmaal gesetteld zijn, ze de hobby toch weer oppakken. Daar richten we onze hoop op. Misschien kunnen we met deze tentoonstelling nog weer wat mensen besmetten met deze leuk hobby.”

Wie de vogels nog wil bekijken in de sporthal van 't Brookshoes in Bornerbroek, kan dinsdag terecht van 10.00 tot 21.00 uur en woensdag van 10.00 tot 18 uur. Te zien zijn zowel grote Rosella soorten (papegaaiachtige) als kanaries, grasparkieten, papegaaiamadine en de groter kromsnavels. Wie Europese cultuurvogels wil zien, kan er ook terecht. Er zijn onder andere baardmannetjes, goudvinken, putter en sijzen.