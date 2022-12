Vluchtelingen uit Oekraïne verhuizen in januari van De Eeshof naar Hotel Christian's in Tubbergen

TUBBERGEN - De Oekraïense vluchtelingen die in Tubbergen worden opgevangen in een locatie van woonzorgcentrum De Eeshof gaan verhuizen. De opvang wordt vanaf januari voortgezet in het momenteel leegstaande hotel en restaurant Christian’s aan de Grotestraat 34.

In het voormalige hotel Tubbergen is plek voor maximaal vijftig vluchtelingen uit Oekraïne. De verhuizing van de 25 mensen die er nu verblijven, is noodzakelijk omdat De Eeshof - een locatie van zorggroep Sint Maarten - wordt verbouwd. De vluchtelingen die al in Tubbergen zijn, krijgen er naar alle waarschijnlijkheid gezelschap van landgenoten die nu nog elders worden opgevangen. Wat de gemeente betreft, worden er in totaal vijftig personen ondergebracht.

Inloopavond

Voor omwonenden wordt woensdag een inloopavond gehouden, van 18.30 tot 19.30 uur in Hotel Christian's. Daar kunnen belangstellenden informatie krijgen over wat er allemaal staat te gebeuren. Ook is vandaag - maandag 19 december - een brief over de verhuizing naar omwonenden gestuurd. In de brief meldt de gemeente dat de ervaringen tot nog toe met de Oekraïense vluchtelingen heel positief is, om bij voorbaat angst voor overlast de kop in te drukken.

Nachtbewaking

Letterlijk staat in de brief: ‘De gemeente Tubbergen draagt zorg voor controle en bezetting van de locatie in de vorm van onder andere locatiecoördinatoren en locatieassistenten. Uiteraard is er ook nachtbewaking aanwezig. Daarnaast zijn er duidelijke huisregels voor de Oekraïners. Het team van medewerkers dat nu op de Eeshof werkzaam is, verhuist mee naar Hotel Christian’s.’

Vanaf 2 januari kunnen mensen die nog met vragen zitten, in Hotel Christian’s terecht. De locatie coördinator is daarvoor het rechtstreekse aanspreekpunt. Deze persoon is elke dag van 8.00 tot 22.00 uur aanwezig.

Inval

De gemeente Tubbergen heeft tot april 2024 de opgave om Oekraïners op te vangen. De einddatum van de opvang hangt af van ontwikkelingen in vluchtelingenstroom, Rijksbeleid en Europees beleid zo laat de gemeente in een persbericht weten. De veertien Twentse gemeenten moeten samen voor tweeduizend opvangplekken zorgen voor de mensen die vanwege de inval door Rusland in Oekraïne op de vlucht zijn geslagen. Het gaat voornamelijk om vrouwen en kinderen.

Arbeidsmigranten

De zorggroep Sint Maarten heeft De Eeshof in april aangeboden, maar ook direct aangegeven dat het om een tijdelijke opvangplek ging vanwege de verbouwing. Eerder werden in hotel aan de Grotestraat al arbeidsmigranten onder gebracht. Het leidde in 2019 nog tot een rechtszaak tussen de gemeente en de pandeigenaar over een al dan niet terecht opgelegde dwangsom. Die dwangsom werd overigens nooit geïnd omdat de eigenaar op tijd had voldaan aan de eisen van de gemeente. En die dwangsom was volgens de rechter terecht opgelegd.

Het huidige hotel staat al enkele maanden nagenoeg leeg, maar volgens een medewerkster is het nog altijd in bedrijf.