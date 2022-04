Voor nierpatiënten is bewegen een medicijn, dat weten ze ook in Almelo

ALMELO - Bewegen is voor iedereen goed, maar zeker voor patiënten met nierproblemen. Op 7 april komt de Nierpatiëntenvereniging Oost Nederland in het Almelose Natuurhus bijeen om daarover te spreken. Voorzitster Janine van de Linde uit Almelo legt in vijf vragen uit wat de bedoeling is.

Wat is en doet de Nierpatiëntenvereniging?

„We zijn een vereniging door en voor nierpatiënten. We regelen activiteiten maar delen ook informatie over nieuwe onderzoeken en behandelingen. We hebben ongeveer tweehonderd leden, verdeeld over heel Twente en de Achterhoek.”

Een heel divers gezelschap?

„Inderdaad. Er zijn mensen die net zijn getransplanteerd en met hun nier een soort tweede leven ingaan. Ze proberen weer 5 of 10 kilometer te lopen. Maar er zijn ook mensen die niet alleen nierproblemen hebben maar ook problemen met diabetes - een bekende combinatie - en last met hun voeten hebben. Of patiënten die ook hart- en vaatziekten hebben. De een kan lopen, de ander zit in een rolstoel.”

En allemaal hebben ze baat bij meer bewegen?

„Ja. En dan bewegen in brede zin. Ook als je in een rolstoel zit bijvoorbeeld kun je oefeningen doen. Daar gaan we tijdens die avond ook op in. Er zijn coaches die daar wat over gaan vertellen. Maar er is ook een nierspecialist en een voetendeskundige. Naast die uitleg willen we ook horen wat voor wensen er leven en hoe we daar op in kunnen spelen.”

Zoals het aanbieden van wandelen?

„We hebben contact gehad met het Sportbedrijf Almelo. Daar begint het wandelprogramma FitStap. Wie dat wil kan daarbij aansluiten. Maar het is niet voor iedereen geschikt, het moet passen bij de mogelijkheden die je hebt. Mogelijk zijn er ook andere initiatieven in Oost-Nederland waarmee samenwerking mogelijk is. Zodat mensen in hun eigen buurt meer kunnen bewegen. Dat willen we, als daar vraag naar is natuurlijk, onderzoeken.”

Welke nierproblemen heeft u zelf?

„Ik had nierfalen en heb een niertransplantatie gehad. Eerlijk gezegd ervaar ik in het dagelijkse leven maar weinig beperkingen. Ik ben daarom een heel gelukkige nierpatiënt.”

Wie de avond in het Natuurhus op 7 april bij wil wonen, kan zich aanmelden door een mailtje te sturen naar vdlinde50@gmail.com of bellen naar 06-51506525. De avond begint om 19.00 uur.