Voorzitter Twentse topturnsters: ‘Ik heb het gevoel dat het niet over ons gaat’

Absolute top aanwezig op tweede grote beachvol­ley­bal­toer­nooi in Almelo

17:11 ALMELO - De organisatie van het DELA Eredevisie Beach toernooi is er in geslaagd om niet de minste beachvolleyballers te strikken. In het weekeinde van 8 en 9 augustus komen onder anderen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen naar Almelo. Dit duo veroverde in 2016 een bronzen medaille op de Olympische Spelen.