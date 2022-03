Vuurwapen op zak, mishandelingen en bedreigingen: Almelose veelpleger R. (38) alweer snel achter de tralies

ONDERTUSSEN Almeloërs hielpen met gevaar voor eigen leven Joodse onderdui­kers; 80 jaar later postuum geëerd door staat Israël

ALMELO - Met gevaar voor hun eigen leven namen ze in de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers in huis. Tachtig jaar later worden drie dappere echtparen daarvoor in Almelo postuum geëerd met een bijzondere onderscheiding door de staat Israël.

9 maart