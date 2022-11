Werkstraf voor jonge Almeloër (21) die politieman mishandelde: ‘Het had niet mogen gebeuren’

De Almeloër bemoeide zich met een opstootje in het uitgaansleven. Of zoals hij het zelf tegenover politierechter Vincent Wolting omschreef: „Ik ben maar een beetje gaan vechten.” K. erkende dat hij de wapenstok van de agent beet pakte en hem op de grond duwde.

Excuses gemaakt?

„Het had niet mogen gebeuren”, zei K. tegen rechter Wolting. „Ik ben over de schreef gegaan. Ik had me niet moeten bemoeien met de situatie en gewoon weg moeten lopen.” Volgens de Almeloër bood hij de agent kort voor de zitting op de gang zijn excuses aan. „Hij gaf me een hand en zei ‘excuses’, meer is niet gesproken”, vult de agent aan.