Wielervereniging De Zwaluwen uit Almelo verliest afdeling mountainbike: ‘We horen er niet bij’

Vijf tonnen vol hennep, maar man uit Westerhaar mag na inval DSI in zijn huis blijven wonen

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK - Het is een enorme hoeveelheid hennep, die de Dienst Speciale Interventies van de politie dit voorjaar aantrof bij een inval in een woning in Westerhaar. Ruim vijf kilo aan henneptoppen, verzameld in vijf tonnen. Maar de huurder mag blijven wonen in zijn huis. Dankzij een flater van de woningcorporatie.

17 november