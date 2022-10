Willem Dijkema is de nieuwe klimaatburgemeester van Almelo, maar wat gaat hij doen?

ALMELO - Meer bloemen, meer biodiversiteit en meer het besef dat we zelf wat aan het klimaat kunnen doen. Dat is de taak van de nieuwe klimaatburgemeester van Almelo: Willem Dijkema, tevens schaapsherder. „Ik ben de burgemeester, het Natuurhus is mijn stadhuis.”

Hij moet er zelf om lachen, maar dat er wat aan het klimaat moet gebeuren is natuurlijk een serieuze zaak. Dat beseft hij zich terdege. En dat was ook de reden om zich aan te melden als klimaatburgemeester. Het is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze week is de Nationale Klimaatweek en de totaal 245 klimaatburgemeesters in Nederland proberen het klimaat wat hoger op de agenda te krijgen. Hun taak is het de inwoners van gemeente Almelo met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven.

Hij is er de ideale man voor, want Dijkema is een natuurmens en hoeder van een koppel schapen. Hij noemt zich stadsherder omdat hij met zijn schapen regelmatig kleine stukken verwilderd groen beheerd. Dat wil zeggen, de schapen eten gras en ander groen en verwijderen daarmee de daarin opgeslagen stikstof die de stad en het verkeer uitbraakt.

Als we hem bellen zit hij net aan de koffie in een tijdelijk buitenkeukentje in de natuur van Wythem, een buurtschapje bij Ommen. Zijn dertien schapen grazen op dat moment achter hem. „Oh, is het al bekend gemaakt? Dat wist ik niet eens. Maar inderdaad ja, ik ben gekozen tot de klimaatburgemeester van Almelo.”

Wat ga je doen, burgemeester?

„Mijn idee is om in ieder geval nog meer bloemen en bijenstrookjes in de stad te creëren. Om zo natuur in de stad in te weven. De gemeente is daar wel mee bezig, maar er liggen heel veel stukjes grond braak waar je wat mee zou kunnen doen. Dan zeg ik, zaai daar bloemen in. In ieder geval zo lang er niet wordt gebouwd. Zorg voor meer biodiversiteit in de stad.”

Gebeurt er nu ook al wat?

„Oh ja, zeker wel. Denk aan dat tegelwippen, het weghalen van wat stoeptegels en daar bloemen in planten. Dat gebeurde laatst nog in het Nieuwstraatkwartier. Ook zijn er al wat terreintjes met bloemen ingezaaid. Het is kleinschalig maar helpt wel. Ik zie het als mijn taak dit soort initiatieven te stimuleren.”

Een burgemeester heeft natuurlijk wel een stadhuis nodig.

„Haha, dat is zo. Eigenlijk zie ik het Natuurhus als mijn stadhuis. Daar gebeurt veel. Die verdienen de titel meer dan ikzelf. Om de vergelijking door te trekken. In het Natuurhus zitten de wethouders en de uitvoerende ambtenaren haha.”

Heb je alvast een klimaattip voor de burgers in Almelo?

„Nou ja, kijk of ze zelf nog wat extra groen kunt maken voor insecten, vogels en andere dieren. Hou in de gaten wanneer er weer zakjes met bloemenzaad zijn. Haal op zijn minst een zakje op en strooi dat ergens uit. Ook al is het maar een klein beetje.”

Doe je dat zelf ook, tegelwippen en zo?

„Haha. Ik heb wel eens aan guerrilla planting gedaan. Dat klinkt erger dan het is. Je maakt bolletjes van klei en stopt daar zaden in. Dan loop je rond en gooi je hier en daar zo’n bolletje met zaden neer. Ik doe het ook wel eens als ik hier of daar mijn schaapjes heb laten lopen. Dan krap ik de zaden nog wat in de grond. Later zie je dan toch prachtige bloemetjes. Het heeft dus resultaat. Het is leuk om te zien en is goed voor de biodiversiteit. Daar wordt deze klimaatburgemeester heel vrolijk van.”