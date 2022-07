Zeer grote brand bij Picnic in Almelo, pand kan als verloren worden beschouwd

Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan, maar zeker is dat de schade aan het pand enorm is. De brand sloeg niet over naar bezorgbusjes van Picnic, die naast het pand geparkeerd stonden. De brandweer voorkwam dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden. Daarnaast zette brandweer een drone in om de brand beter in kaart te brengen. Ook verrichtte brandweerpersoneel rookmetingen in de wijk Nijrees, waar de rook neersloeg. Bij die metingen kwamen geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen naar voren. Ook het nabijgelegen ziekenhuis ZGT had geen hinder van de brand.