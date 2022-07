Zeer grote brand verwoest vestiging van Picnic in Almelo, ZGT ontsnapt net aan rookgordijn

Dansen verboden in café in Vriezen­veen, anders volgt er een hoge boete: ‘Dit is echt lachwek­kend’

VRIEZENVEEN - Moeten cafébezoekers in Vriezenveen op een stoel blijven zitten en luisteren naar vioolmuziek? De gemeente verbiedt in ieder geval dat er in het Wapen van Vriezenveen nog langer onder harde muziek wordt gedanst. Anders volgt er een megaboete. „Het is lachwekkend”, zegt mede-eigenaar Bastiaan Loohuis.

