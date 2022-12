Ziekenhuis ZGT sluit contract voor zorg in 2023 met bijna alle zorgverzekeraars

Op het nippertje is het gelukt: de kerk in Fleringen is terugge­kocht door het dorp

FLERINGEN - Het was nog even spannend, maar vlak voor het nieuwe jaar staat het toch nog zwart-op-wit. De rooms-katholieke kerk in het hart van het dorp Fleringen wordt officieel verkocht aan de lokale stichting Dorpsgebouw. Hierdoor is de provinciale subsidie veiliggesteld.

10:43