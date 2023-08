255 hectare aan landbouwgrond in Overijssel volgebouwd met zonnepanelen

indebuurt.nl Bryan opent een privéspa in Almelo: 'Sauna en zwembad helemaal voor jezelf'

Geen zin in zwetende lijven, geklets of loerende ogen van onbekenden? Bryan Boedrie (32) heeft de oplossing. Hij heeft een privéspa geopend in Almelo, waar je alleen of met z’n tweeën een paar uur kunt ontspannen. “Sinds de coronatijd zijn privésauna’s erg in trek.”