3690 bestelauto's, 78 ongelukken: kans op ongeval met bestelauto in Almelo hoger dan gemiddeld in Overijssel

Enschedese automobi­list die moeder te hulp kwam en belager aanreed, mag naar huis

De 18-jarige automobilist die zondagavond in de Landbouwstraat de man aanreed die zijn moeder belaagde, mag naar huis. De rechtbank in Almelo heeft donderdagochtend de vordering tot bewaring van het Openbaar Ministerie (OM) afgewezen. Het OM denkt dat er sprake is van poging tot doodslag.