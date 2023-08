8% van alle stemmers in Almelo koos voor Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan landelijk gemiddeld

Jeugd van TVO Beckum en Hoeve Vooruit nu echt samen; volledige fusie van clubs wordt niet uitgeslo­ten

De samenwerking is al begonnen in 2017. En nu gaan de jeugdafdelingen van TVO in Beckum en Hoeve Vooruit (Sint Isidorushoeve) echt samen verder onder een nieuwe naam. Een volledige fusie van beide voetbalclubs wordt niet uitgesloten door de voorzitters.