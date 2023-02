9 x dit kun je in Almelo doen in het laatste weekend van februari

Sterrenkijken

Dit weekend zijn de Landelijke Sterrenkijkdagen. Ook in Almelo kun je naar de sterren kijken. Je bent op vrijdag, zaterdag en zondag welkom in het Natuurhus in Doepark De Hagen, elke avond van 19.30 tot 22.00 uur. De leden van AstronA stellen diverse grote telescopen op, als het bewolkt is hebben ze een alternatief programma.

FILM: Plus que Jamais

In het Filmhuis van Hof 88 kun je vrijdag de Franse film Plus que Jamais zien, om 14.00 en 20.15 uur. De film gaat over Hélène en Mathieu. Zij wonen al jaren gelukkig in Bordeaux, maar hun diepe band wordt op de proef gesteld sinds Hélène is gediagnosticeerd met een zeldzame longziekte.

Sterren op het Doek

Almelo heeft nu een eigen variant van het tv-programma Sterren op het Doek. Drie kunstenaars hebben een portret gemaakt van Heracles-speler Samuel Armenteros en hij kiest daar zelf zijn favoriete werk uit. Dat werk mag hij mee naar huis nemen. De andere twee schilderijen worden geveild voor het goede doel Verjaardag in de Maak. In het Huis van Katoen en Nu is zaterdag om 15.00 uur de onthulling. Je kunt er gratis bij zijn.

Sven Ratzke in Hof 88

Bij Hof 88 is zaterdagavond een try-out van de voorstelling Venus & Mars van Sven Ratzke. De show zal over de halve wereld te zien zijn, onder meer in Berlijn, London, Sydney, New York en Auckland. Nu dus een try-out in Almelo. Hij brengt muziek van onder anderen Jacques Brel, Nick Cave, Nina Simone, Leonard Cohen, Nina Hagen, Harry Nilsson en David Bowie. Er zijn nog een paar kaartjes te koop.

Met treintjes spelen

Hou je van treintjes? Dan is de open dag van de Trein Hobby Club Almelo iets voor jou. Op zondag 26 februari houdt deze vereniging een open dag in jeugd- en wijkcentrum Egbertus, Arendsboerweg 3. Je bent welkom tussen 10.00 en 16.00 uur, de toegang is gratis.

Koopzondag

Deze zondag is het laatste zondag van de maand, dus is het koopzondag in de binnenstad van Almelo. Vanaf 12.00 uur zijn de winkels open. Parkeren is bovendien gratis, dus dat is mooi meegenomen.

Skier treedt op

In het Huis van Katoen en Nu is zondag de maandelijkse Cotton Club, ditmaal met de band Skier. Deze band bestaat uit zestig-plussers die er nog altijd plezier in hebben om muziek te maken. Verwacht muziek van de jaren 60 tot nu, zoals Elvis Presley, Rolling Stones, J.J. Cale, Eagles en John Mayer. Het gratis optreden begint om 14.30 uur.

Oekraïense poëzie

Geen zin in muziek? Dan kun je zondagmiddag ook naar de bibliotheek in Almelo. Om 15.00 uur begint daar een poëziemiddag met gedichten van Lina Kostenko uit Oekraïne, zowel in het Oekraïens en in het Nederlands. De middag is gratis toegankelijk.

Quizend het weekend uit

Je kunt ook dit weekend afsluiten met een leuke quiz in de kroeg. Bij Proeflokaal België presenteren quizmasters Tom en Ruud een popquiz. De quiz begint om 20.00 uur en meedoen kost je 2,50 euro.

