Aanhang Heracles hangt enorm spandoek aan stadion als protestactie tegen bestuur

De tekst op het enorme spandoek, dat is opgehangen door supportersvereniging Vak’74, is weinig verhullend: ‘In een seizoen waarin het bestuur zich veelal blameert, wordt nu zelfs Nico-Jan Hoogma afgeserveerd’.

Publicatie

De actie is vrijdag op gang gekomen na een publicatie in Tubantia. Daarin wordt gewezen op de verontwaardiging bij veel sponsors, fans en clubvolgers over de afwijzende opstelling van het bestuur richting een eventuele come-back van de oud Heracles-directeur.