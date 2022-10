Aanhouding na dodelijk ongeval; bewoners Kanaalweg Bornerbroek maken zich zorgen

wk in najaar Kerstver­sie­ring brandt al op het Vinken­plein in Almelo, maar hoe moet dat straks met Oranje?

ALMELO - Het is misschien wel de beroemdste wijk van Almelo. Het Vinkenplein trekt al sinds jaar en dag landelijke aandacht als een van de mooiste kerstwijken van Nederland. Het versierspektakel is dit jaar zelfs al in september begonnen. De eerste huizen zijn aangekleed. Maar is er wel ruimte voor die andere beroemde attractie op het Vinkenplein: Oranje? Het WK voetbal is ook nog dit jaar.

