Aantal woninginbraken in Almelo afgelopen tien jaar gedaald

Slavisch Byzantijns Vrouwen­koor Radujsja naarstig op zoek naar verster­king

Het in Almelo gewortelde Slavisch Byzantijns Vrouwenkoor Radujsja is naarstig op zoek naar uitbreiding. De coronajaren hebben het ledenbestand gereduceerd van 30 tot 21 zangeressen. Met een workshop op zaterdag 15 april (10-12.30 uur) in het gebouw van het Leger des Heils aan de Troelstralaan hoopt het koor op nieuwe aanwas. Motto: zingen geeft energie.