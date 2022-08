Afvalverwerkingsbedrijf in Almelo grotendeels verwoest door zeer grote brand

Omgevallen grafstenen en onkruid: ‘Mijn vader onderhield ooit de begraaf­plaats in Aadorp, hij zou zich omdraaien in z’n graf’

AADORP - Overwoekerde paden, bomen die het zicht op graven belemmeren en stenen die aan diggelen liggen. De staat van de algemene begraafplaats in Aadorp is Bertus Wessels een doorn in het oog. „Mijn vader heeft het hier jarenlang onderhouden als uitvoerder, nu zou hij zich omdraaien in zijn graf.”

