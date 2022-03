Alex Langius stopt als wethouder in Almelo, en schuift een bureau verder als manager stadsontwikkeling

ALMELO - Alex Langius stopt per direct als wethouder in Almelo, maar blijft in dienst bij de gemeente. De ChristenUnie-bestuurder is vanaf 1 april adjunct-directeur stadsontwikkeling in Almelo.

Nog niet zo lag geleden maakte Langius kenbaar dat hij graag wethouder in Almelo wilde blijven. Om ‘te oogsten’, nu de gemeente in financieel opzicht de wind weer in de zeilen heeft. Langius trad aan als wethouder financiën in januari 2016. Op dat moment zat Almelo diep in de rode cijfers, met een schuld van 25 miljoen euro. De gemeente stond onder preventief toezicht van de provincie Overijssel.

Vet op de botten

Onder Langius leiding volgde de ene forse bezuiniging na de andere. Vooral op zorg, cultuur en allerlei maatschappelijke organisaties. Dat zette kwaad bloed in de samenleving. Maar met deze drastische maatregelen is wel het huishoudboekje op orde gebracht. De gemeente heeft nu, met miljoenen aan reserves, weer vet op de botten.

Terug naar het noorden

De afgelopen tijd dacht zestiger Langius diep na over een vervolg van zijn loopbaan. Dat heeft tot het einde van zijn lang politieke carrière geleid. Eerder was Langius onder meer acht jaar wethouder in Assen. Het gezin Langius heeft besloten terug te verhuizen naar het noorden, maar Almelo behield de interesse van Langius. Om die reden maakte Alex Langius zijn interesse kenbaar in de functie van adjunct-directeur programma’s en stadsontwikkeling. Hij doorliep vervolgens met succes de uitgebreide selectieprocedure. De gemeente Almelo was al geruime tijd op zoek naar een geschikte kandidaat. Eerdere werving voor deze job leverde niets op.

Oudere wijken aanpakken

Alex Langius is in zijn nopjes met zijn nieuwe baan. „Ik kan praktisch aan de slag met de de stad, beide dorpen én de organisatie.” Hij is ‘dankbaar en trots’ dat de gemeente er financieel beter voor staat dan enkele jaren geleden: “Tegelijkertijd blijven er belangrijke dingen te doen in stad. Dat ik daar vanuit deze nieuwe rol aan mag blijven meewerken, stemt me gelukkig.” Als wethouder nam Langius daar recent nog een voorschot op. „We moeten de gedateerde wijken in de stad aanpakken”, sprak hij bij de presentatie van de meerjarenbegroting. Vanuit zijn functie als wethouder was Langius de afgelopen jaren tevens voorzitter van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Burgemeester Arjen Gerritsen noemt de switch van wethouder naar adjunct-directeur bij dezelfde gemeente een niet heel gebruikelijke, maar mooie stap: „We verliezen in Alex Langius een ervaren bestuurder. Tegelijk is de urgentie groot op dit dossier. Ik ben content dat deze functie op zorgvuldige wijze nu structureel is ingevuld.”