Alle gemeenten weten restafval te reduceren, behalve Almelo

De veertien Twentse gemeenten spraken in 2013 af om tot een ‘afvalloos Twente’ te komen in 2030. Dat betekende 50 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Uiteindelijke doel is hergebruik van afval, waarbij alleen restafval nog wordt verbrand bij Twence. Het doel van 50 kilo afval per inwoner zou voor iedere gemeente hetzelfde zijn, maar ze konden wel zelf bepalen hoe ze dat doel wilden bereiken.