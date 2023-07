Alles waait voorbij. Zelfs een storm, burgemeesters, kogelronde gaten en oude snuiters. De nieuwsupdate voor Almelo is er weer

Arjen Gerritsen vertrekt. Hij is de burgemeester van Almelo. Ik zeg het er maar even bij, want ik ken genoeg mensen die dat niet weten. Dat ligt zeker niet aan hem, maar politiek en bestuur gaat ondanks ons geschrijf toch aan veel mensen voorbij. Hij wordt Commissaris van de Koning in Flevoland. Wat dat betekent moet u zelf maar even opzoeken. Hij heeft het goed gedaan in Almelo. We wensen hem het allerbeste. Hij gaat van oale groond naar oale zeegrond zullen we maar zeggen.