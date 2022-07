Alma College wil het wel van de daken schreeuwen; Eindelijk gaat de schop voor nieuwe Almelose vmbo-school de grond in

Volvo ‘katterug’ kent voor Almeloër Henk Pouwel (67) geen geheimen: ‘Dit is pas écht autorijden’

ALMELO - Oldtimers, en dan in het bijzonder van het merk Volvo. Henk Pouwel uit Almelo is er een echte liefhebber van. Sinds hij met pensioen is, knapt hij iconische modellen op in zijn werkplaats. Maar zijn ‘droomwagen’ heeft hij nog niet onder handen gehad.

14 juli