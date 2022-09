Almelo City App, het digitale visitekaartje van de stad

ALMELO - De Almelo City App is gelanceerd. Een kleurrijk, digitaal, interactief podium met informatie over shoppen, horeca, evenementen, toerisme, recreatie, bezienswaardigheden, cultuur en veel andere practische informatie over alles wat er te doen en te beleven is in de stad. De app is een initiatief van de ondernemersvereniging Centrum Almelo Actief (CAA).

Het is een heldere wegwijzer door en voor Almelo. Met name handig voor bezoekers die de stad nog moeten ontdekken en op zoek zijn naar speciale winkels, café’s, parkeerplekken en activiteiten.

Maar ook de doorgewinterde Almeloër die een tafel wil reserveren in een van de bekende etablissementen in de stad kan de City App erbij pakken. Ook mensen die willen weten wat er te doen is in de stad en op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes uit het winkelgebied kunnen plezier hebben van de digitale stadsgids.

Het CAA is trots op dit online-visitekaartje van Almelo, dat donderdag werd gepresenteerd in het Theaterhotel en vanaf zaterdag met een pr-campagne via de winkels publieksbreed bekend wordt gemaakt. De Almelo City App kan al worden gedownload en is een-op-een gekoppeld aan een website.

Overzicht

„De City App is een middel om ons doel te bereiken”, zegt CAA-bestuurslid Wiebe Blauw. „De consument moet weten wat er leeft en speelt in Almelo. Op deze App kunnen ze alles vinden. Het is natuurlijk nooit compleet. Maar het aanbod is breed. Het is een goed moment om hier als gezamenlijke ondernemers mee te komen. Almelo beleeft een sterke economische groei, toeristen komen naar de stad, de woningbouw in het centrum is in volle gang, de stadsvernieuwing gaat op alle fronten door. De City App biedt overzicht.”

De digitale wegwijzer, waarmee ook pushes en nieuwsbrieven kunnen worden uitgezonden, moet straks zijn succes bewijzen in stijgende bezoekersaantallen. CAA legt daarin de lat hoog.

Hoge ambitie

Blauw: „Wij hebben als doelstelling 30 procent meer bezoekers op 31 december 2023. En dat moet tot een gemiddelde omzetstijging leiden van 18 procent per ondernemer.”

„Dat is een forse ambitie, maar we kiezen bewust voor zo’n uitdaging”, vult Sylvia Woldringh, de nieuwe voorzitter van CAA aan. „Stadsbezoekers zijn de ambassadeurs van Almelo. De Almelo City App is een ideaal marketinginstrument om meer ambassadeurs te bereiken. Maar we moeten dat samen doen.”

Een medewerker van CAA houdt de City App up-to-date. Ondernemers kunnen, met een betaalde key, hun profiel ook bijhouden en via de City App rechtstreeks communiceren met hun klanten.