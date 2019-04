Almelo FC sleept organisatie bekerfinales zaalvoetbal binnen

Update Woning­brand Almelo mogelijk aangesto­ken; bewoner is aangehou­den

14:35 ALMELO - De brand in de woning aan de Joost van den Vondelstraat van donderdagavond is waarschijnlijk aangestoken. Politieagenten en forensisch onderzoekers doen op dit moment onderzoek in het huis dat is afgezet als plaats delict. De bewoner is aangehouden.