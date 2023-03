Almelo gaat op de schop: negen grote veranderingen in en rond de stad

In een jaar tijd is het aantal banen in Almelo met bijna 2300 gegroeid. Ruim 45.000 mannen en vrouwen verdienen er nu hun boterham. Wethouder economische zaken Arjen Maathuis (VVD) is blij met deze cijfers. Maar die groei heeft een keerzijde. Er is geen ruimte meer voor nieuwe bedrijven. En mensen die in Almelo willen werken én wonen vinden steeds moeilijker een huis. Ondanks alle voorspoed worstelt de binnenstad met een hardnekkige leegstand.