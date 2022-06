Almelo is klaar voor doorkomst deelnemers aan 31e Roparun

De start was zaterdag op Vliegveld twente. De route vandaag door Almelo beslaat zo’n 30 kilometer. Op tal van lokaties is er van alles te beleven en zijn de atleten te volgen. Er zijn doorkomstfeesten op het Markplein en Amaliaplein. De Roparunners passeren ook onder meer het Aahoes, TMZ Hospice bij Het Meulenbelt, Ootmarsumsestraat, Gravenallee en het stadion van Heracles.

Roparun blijft in Nederland

Het is voor het eerst dat de langste estafetteloop van Europa van start is gegaan in Enschede. De eerste jaren liepen de deelnemers van Rotterdam naar Parijs, waar de naam Roparun aan is ontleend. In 2004 is dat omgedraaid en werd Parijs het beginpunt. Ook Hamburg en Bremen zijn later als startlocaties toegevoegd.

Maandag finish in Rotterdam

De laatste volledige Roparun is drie jaar geleden. Door corona moesten de laatste twee edities worden afgeblazen of ingekort. Dit jaar is er voor gekozen om, net als de aangepaste versie van 2021, binnen Nederland te blijven. De afstand is als vanouds. De deelnemers leggen meer dan 500 kilometer af. Verspreid over drie dagen, trekken de atleten door het land om maandag te finishen in Rotterdam.

Blijven lopen of fietsen

De Roparun gaat dag en nacht door. De teams mogen zelf bepalen hoe ze de afstand verdelen. Minimaal één deelnemer moet blijven lopen of fietsen. Deelnemers konden kiezen uit een noordelijke of zuidelijke route. Beide routes komen langs verschillende plekken in de regio. De zuidelijke route gaat onder andere via Haaksbergen en Boekelo. De noordelijke koers gaat onder meer door Losser, Denekamp, Kloosterhaar en Almelo.

Veel deelnemers dragen een persoonlijk verdriet met zich mee tijdens de estafetteloop. De vijfduizend deelnemers halen geld op voor goede doelen die beogen het leven draaglijker te maken voor mensen met kanker. Het gaat om doelen in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland.