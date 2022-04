Almelo kan er ouderwets op uit tijdens Koningsdag en dit is wat er te doen is

KoningsdagALMELO - Blijdschap in Almelo en blijdschap bij Almelo Events. De organisatie mag namelijk ongestoord een ouderwetse Koningsdag op poten zetten. Zonder afstandsregels en andere restricties. Dus kom maar op, wat is er allemaal te doen deze woensdag?

De festiviteiten in Almelo beginnen woensdagochtend om 9.00 uur. Vanaf dat tijdstip is er tot ongeveer 17.00 uur in de middag flink wat te beleven in het centrum van de stad.

Drijvend podium

Nieuw dit jaar is het gebruik van een groot drijvend podium in de nieuwe havenkom. Koningsdag vormt zo’n beetje de vuurdoop voor het drijvende gevaarte, want hoewel het podium al drie jaar gereed is, is het door de coronaperikelen niet of nauwelijks gebruikt.

Die achterstand wordt woensdag dubbel en dwars ingehaald. Vanaf 10.00 uur spelen er allerlei bandjes op het water. Allereerst is het de beurt aan drie muzikale gezelschappen van Kaliber Kunstenschool en om 12.00 uur betreedt de groep After Hourz het toneel.

Slotact om 15.00 uur is de Almelose kunstenaar Hans Hunter. Met zijn tributeband speelt hij klassiekers van de Amerikaanse band Eagles.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het drijvende podium in de havenkom in aanbouw. © Henk Bouwhuis

Oranjemarkt

De grootste publiekstrekker van de feestdag in Almelo is waarschijnlijk de Oranjemarkt. Die is fors met zo’n vijfhonderd plekken, verspreid over een groot deel van de binnenstad.

In de afgelopen weken konden winkeliers een plek kopen voor hun winkel om daar waren uit te stallen. Tegelijkertijd kregen alle andere Almeloërs ook de kans om een kraam of kleed te reserveren. De organisatie laat weten dat een fors aantal plekken vergeven is.

Pleinen

De verschillende pleinen in de binnenstad zijn voor de gelegenheid in feestelijk oranje aangekleed en op elk plein zijn andere activiteiten. Zo is de Koornmarkt ingericht als kinderplein met een draaimolen en suikerspinnenbar. Jonge bezoekers kunnen zich hier ook laten schminken.

Het Waagplein is grotendeels het domein van de scouting. Leden van de Almelose scoutingverenigingen demonstreren wat ze allemaal geleerd hebben. Bezoekers mogen zelf ook deelnemen aan de activiteiten van de scouts.

Wie liever met muziek bezig is, kan op hetzelfde moment terecht op het Marktplein. Daar laten leden van muziek- en dansverenigingen zien welke dansmoves ze beheersen. Aan de inwendige mens is eveneens gedacht. Vlakbij is een foodplein met allerlei eetkraampjes.