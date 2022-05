Almelo kapt 120 gezonde moeraseiken in woonwijk: ‘Doodzonde’ zegt de een, ‘onvermijdelijk’ vindt de ander

Almelo herdenkt massaal slachtof­fers; met oorlog Oekraïne in het hoofd

ALMELO - In groten getale staan Almeloërs deze woendagavond stil bij de slachtoffers van oorlogsgeweld. Letterlijk, maar ook in hun hoofd. De dodenherdenking bij het monument op het Wethouder van Dronkelaarplein is een indrukwekkende plechtigheid. Op een moment dat er elders in Europa een hevige oorlog woedt. Een oorlog die lange tijd niet voor mogelijk was gehouden.

4 mei