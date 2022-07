Almelo krijgt een oogheelkundige kliniek

Spectrum Oogzorg is een zogenaamde zbc, een zelfstandig behandelcentrum. Dat is een bedrijf dat aandoeningen behandelt die geen spoed behoeven en niet zo complex zijn dat je er voor naar het ziekenhuis moet. Spectrum Oogzorg is relatief nieuw in de markt. Begin maart werd de eerste vestiging geopend in Rozendaal, bij Arnhem. Almelo wordt de tweede vestiging. Spectrum is een initiatief van Sandstep Healthcare dat helpt klinieken op te zetten.