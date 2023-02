Almelo legt de groene loper uit en strooit zelfs met gratis bloemenzaad: ‘Het voorjaar lonkt’

Almelo moet de komende maanden een langgerekt bloemenlint worden. Om de stad daarin mee te nemen en Almeloërs te prikkelen wordt er zelfs gratis bloemenzaad uitgedeeld. Met dank aan De Groene Loper in het Natuurhus. „Een vierkante meter op de oprit of in de voortuin is al genoeg”.

Het thema is actueler dan ooit. Een groene stad bevordert biodiversiteit, levert een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering en creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners. De Groene Loper Almelo heeft daar een belangrijke rol in. Onder meer door gratis bloemenzaad uit te delen: „Want het ‘vergroenen’ van de stad is belangrijk en dat kunnen we alleen samen doen.”

Bijenkasten in Nijrees

De Groene Loper, opgezet vanuit het Natuurhus, spant zich in om met buurtinitiatieven de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen en de natuur een handje te helpen. Daarin wordt samengewerkt met de Stichting Duurzaam Almelo, die vorig jaar nog het initiatief nam om in samenwerking met het Zone.college bijenkasten aan te leggen in het Nijrees.

Het project bloemenlint richt zich op de hele stad. „We kijken reikhalzend uit naar het voorjaar. En dus wordt het weer tijd om bloemen te zaaien”, laat Angelien Hoppen van de Groene Loper weten. „We delen gratis bloemenzaad uit om samen met inwoners van Almelo een bloemenlint aan te leggen. Dat doen we voor het zesde achtereenvolgende jaar. Het loopt goed maar we hopen op nog veel meer respons uit de stad.”

Kleurrijk palet

De groene Loper richt niet alleen op sport- en buurtverenigingen, scholen, bedrijven en wijkcentra. Maar vooral rechtstreeks op particulieren. Hoppen: „Al gebruik je maar een vierkante meter voor het huis. Enkele tegels eruit en daar zaaien. Dat is al heel mooi. Want vooral in de buurten, wijken en straatjes is nog veel te winnen.”

Volledig scherm De Groene Loper stimuleert Almeloërs om met gratis zaad mee te werken aan een bloemenlint © Angelien Hoppen

Een bloemenlint is een aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels, braakliggende stukken grond en bermen met bloemen. Het kleurrijke palet moet bijen, vlinders en andere insecten lokken waardoor de biodiversiteit kan floreren in Almelo.

Bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen is. Ze zijn belangrijk bij de bestuiving van landbouwgewassen en daarmee de voedselvoorziening. Hoppen: „Om de bijen in Almelo een handje te helpen, kunnen bewoners perkjes wilde bloemen aanleggen die als ‘stepping stones’ of kleine voedseleilandjes kunnen dienen. Zodat bijen en vlinders de stad in kunnen komen en parken en(buurt)tuinen kunnen bereiken. Bovendien geven al die bloemen de stad een vrolijke uitstraling”.

Bij de gratis verstrekking van het zaad geldt het credo ‘op is op’. De actie loopt gedurende de maand maart. April is doorgaans de geschikste maand om te zaaien. Hoewel ook hier het weer allesbepalend is.

Steun van gemeente

De publieksactie is één van de activiteiten die Groene Loper Almelo organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het project wordt ondersteund door de gemeente Almelo, het programma Natuur voor Elkaar (provincie Overijssel) en de Stichting Natuurhus Almelo.

Iedereen die over een stukje grond beschikt kan gratis bloemenzaad aanvragen via www.natuurhusalmelo.nl/de-groene-loper/meedoen