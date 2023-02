Almelo mikt op enorm NAVO-terrein om ruimtenood voor bedrijven op te lossen: ‘Maar Defensie is niet happig’

Micha uit Den Ham tekent cover van The Washington Post: ‘Dacht eerst aan een grap’

Illustrator Micha Huigen beleeft dit jaar zijn eigen versie van de American Dream. In januari mocht hij tekenen voor The New Yorker, vorige week maakt hij de cover van The Washington Post. „Joe Biden die de krant openslaat en kijkt naar mijn werk: daar kan ik mee aankomen in Den Ham.”