Almelo opgeschrikt door bloederige steekpartij na dikke trammelant

Heracles zit volgens de trainer niet in een dip, maar hij verwacht wel meer van zijn spits

ALMELO - Heracles wacht in 2023 nog altijd op de eerste zege, maar trainer John Lammers vindt niet dat zijn ploeg in een mindere fase zit. Wel sprak hij in de voorbije week met spits Samuel Armenteros, die in de ogen van de oefenmeester meer voor de ploeg moet doen.

16:02