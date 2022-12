Almelo pakt sluipverkeer in binnenstad aan: Kenteken van elke auto wordt geregistreerd en de boete volgt automatisch

Crisisop­vang in Almelo klaar voor komst 60 asielzoe­kers: ‘Het is wel de bedoeling dat ze zich een beetje vermaken’

ALMELO - De tweede crisisnoodopvang voor asielzoekers is gereed in Almelo. Het voormalige Menzis-pand aan de Brugstraat is ingericht met zestig bedden. Maar hoe voorkom je dat de verveling toeslaat in zo'n ‘saai’ kantoorpand?

