Almelo spendeert kwart miljoen aan nieuw onderzoek naar omstreden uitbreiding XL Businesspark: ‘Ligt gevoelig’

Monique van Saane van D66 vrijwel zeker aan de slag als wethouder in Almelo: ‘We zijn er bijna uit’

ALMELO - De besprekingen voor een nieuwe coalitie en college in nieuwe samenstelling voor Almelo zijn in een vergevorderd stadium. Het vertrouwen in een akkoord tussen VVD, CDA, LAS en D66 is zo groot, dat D66 nu officieel bekendmaakt wie wethouder voor die partij wordt. Monique van Saane pakt de handschoen op. „Dit doe ik voor mijn stad.”

14:43