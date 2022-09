Almelo City App, het digitale visite­kaart­je van de stad

ALMELO - De Almelo City App is gelanceerd. Een kleurrijk, digitaal, interactief podium met informatie over shoppen, horeca, evenementen, toerisme, recreatie, bezienswaardigheden, cultuur en veel andere practische informatie over alles wat er te doen en te beleven is in de stad. De app is een initiatief van de ondernemersvereniging Centrum Almelo Actief (CAA).

16 september