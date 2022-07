Almelo stelt oude brandweerkazerne beschikbaar voor noodopvang vluchtelingen; ‘Om inhumane situaties te voorkomen’

‘Naar vermogen helpen’

Dat gaat gebeuren in een voormalige brandweerkazerne aan de Vriezenveenseweg 209A. Het gebouw wordt momenteel geschikt gemaakt. Het gemeentebestuur van Almelo wil volgens eigen zeggen ‘naar vermogen helpen’ bij de opvang van vluchtelingen. „Om inhumane situaties te voorkomen.” Afgelopen weken moesten asielzoekers in Ter Apel zelfs buiten slapen.

Maximaal drie maanden

De voormalige kazerne in Almelo Noord zal straks slaapplekken bieden en sanitaire voorzieningen. „Het wordt een sobere, doch doelmatige opvanglocatie”, schetst het college van B en W van Almelo. De crisisnoodopvang geldt voor maximaal drie maanden (juli, augustus en september). De laatste jaren was de kazerne in gebruik voor het stallen van voertuigen en opslag van materialen.

Vlakbij azc

Op een steenworp afstand van de crisisnoodopvang bevindt zich het regulier asielzoekerscentrum, met circa 400 opvangplekken. Dat biedt de mogelijkheid om zaken gezamenlijk aan te pakken. ‘Dagbesteding’, wordt door door het gemeenbestuur als voorbeeld genoemd. Directe omwonden van het pand aan de Vriezenveenseweg zijn inmiddels via een brief op de hoogte gesteld. In de directe omgeving, in Huize Alexandra, worden ook nog eens 300 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen.