Almelo weigert alsnog kerstbonus te geven aan 406 mensen in sociale werkvoorziening: ‘Moet landelijk geregeld worden’

Bloemsier­kunst Tibbe in Almelo stopt,het levenswerk van André en Ria eindigt: ‘Het is goed, maar tóch doet het pijn’

ALMELO - Het einde van een tijdperk is nabij: Bloemsierkunst Tibbe stopt. Na 77 jaar gaat de roemruchte bloemenwinkel in de Almelose wijk Sluitersveld definitief op slot. Het pand is verkocht aan een projectontwikkelaar. André (70) en Ria (69) Tibbe gaan van hun oude dag genieten: „Werken is leuk maar het kost wel heel veel vrije tijd.”

2 december