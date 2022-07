Almelo wil plastic container afschaffen, maar zit voorlopig ‘vastgeketend’ aan oranje bak en Twence

Auto ramt meerdere lantaarnpa­len in Almelo en komt in berm terecht

ALMELO - Op de Bleskolksingel in Almelo is dinsdagavond een automobilist met zijn voertuig in de berm terecht gekomen nadat hij eerst in aanraking kwam met twee lantaarnpalen. De bestuurder is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis over gebracht.

4 juli