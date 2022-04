Almelo worstelt met sluiting van kerken, maar de nieuwe moskee vertelt een ander verhaal

Optimisme bij Turkse moslims

De nieuwe Yunus Emre Moskee ademt optimisme en toekomstgerichtheid in relatie tot geloofsbeleving en kerkbezoek. De Turkse moslims in Almelo weten kennelijk de weg naar hun kerkelijk domein nog wel massaal te vinden. In tegenstelling tot de lokale christelijke gemeenschap. Het aantal katholieke kerken in de stad is vijftien jaar geleden al gehalveerd. In de nabije omgeving (met name de gemeente Tubbergen) is de sanering van het aantal katholieke kerkgebouwen nog in volle gang.