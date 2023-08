Almelo zoekt nieuwe juffen en meesters: aantal basisscholieren stijgt sneller dan aantal inwoners

Zware kritiek op ‘lekke’ enquête over Hellen­doorns windbeleid: ‘Hecht geen enkel waarde aan uitslag’

Hellendoorn wil weten hoe de bevolking denkt over het nog op te stellen gemeentelijk windbeleid. Sinds 19 juli kan online een enquête worden ingevuld. Maar er is nu zware kritiek dat deze peiling makkelijk te manipuleren is en de uitkomsten daardoor van nul en generlei waarde zijn. We nemen de proef op de som.