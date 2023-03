Almelo zwicht wéér voor ‘falend asielbeleid’, onder protest van burgemeester Gerritsen: ‘Dit is onbehoorlijk bestuur’

Hoe een jongen uit Zenderen en een ‘leuk deernke’ uit Hertme nu hun briljanten huwelijk vieren

Het geheim van een goed huwelijk? Is er niet, vermoeden Gerrit ter Brugge (89) en Jo Aalderink (90). „Het is vooral geluk. Je krijgt het of je krijgt het niet.” Zij kregen het, want dinsdag vieren ze hun briljanten huwelijk. „Het was liefde op het eerste gezicht.”