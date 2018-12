Almeloër Ger Vermeulen in rijtje met Cruijff en Beenhakker

1.U komt in een rijtje terecht met Cruijff en Beenhakker. Bijzonder?

"Toen ik het een paar weken geleden vernam, was ik totaal verrast. Mijn tijd bij de KNVB is wat hobbelig geëindigd. De resultaten van het Nederlands Elftal waren toen zo slecht dat de druk op ons, het bestuur, groot werd. Ik vond het toen zelf ook mooi geweest. Sindsdien ontving ik van de bond geen kaarten meer voor het Nederlands elftal. Maar ik heb begrepen dat dat nu hersteld wordt. Dat is mooi. En het is een mooie onderscheiding."

2. Waar heeft u deze prijs aan te danken?

"In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat ik veel gedaan heb voor de KNVB. Ik zeg wel eens: ik heb twee auto's stuk gereden op Zeist. Elke donderdag stapte ik vanuit Almelo in de auto naar Zeist voor een bijeenkomst met de tuchtcommissie. Dat heb ik ruim 20 jaar gedaan, ook als voorzitter. In totaal heb ik 35 jaar van alles gedaan voor de bond."

3. Bent u met een nare smaak bij de bond vertrokken?

"Ik voelde me niet direct slachtoffer, maar het was geen mooi afscheid. Het waren de jaren van Danny Blind, Oranje zat in een dip. Wij riepen toen al: er komt een nieuwe generatie aan, maar dat kost tijd. Alleen: dat kun je honderd keer roepen, de clubs zeiden het vertrouwen in ons als commissarissen toch op. Toen had ik zoiets: de groeten, doe het dan maar lekker zelf."

4. Welke tuchtzaak is u het meest bijgebleven?

"De zaak tegen FC Twente, rondom verdediger Majstorovic die een elleboogstoot uitdeelde. Dat is de eerste zaak waarbij de scheidsrechter een overtreding wel had geconstateerd, maar op basis van videobeelden toch een aanklacht volgde. En verder de zaak Niels Kokmeijer van Go Ahead Eagles."

5. Zien we u nog terug in het voetbal?